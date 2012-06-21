Лікарні, що є базовою для прийому можливих хворих коронавірусною інфекцією Covid-19 на Луганщині, потрібно додатково спеціалізоване обладнання.
Зараз в інфекційному відділенні Рубіжанської міської лікарні знаходиться 1 людина, у якої підтверджений діагноз, і 4 — з підозрою на коронавірус. За словами головного лікаря медичного закладу Едуарда Кравченко, стан здоров'я всіх пацієнтів задовільний. Всього протягом березня до інфекційного відділення поступило десятеро людей з підозрою на коронавірус, у 5 з них діагноз не підтвердився і їх виписали.
Лікарня готова й до більш масштабної роботи, але медичний заклад забезпечений усім необхідним тільки відносно. «Є проблеми щодо дихальної апаратури: тієї, що є — недостатньо, і в неї вже досить великий термін експлуатації, були неодноразові ремонти. Проблема саме з респіраторами, з кисневими концентраторами», — каже Едуард Кравченко.
За його словами, зараз в Рубіжанській лікарні є п'ять апаратів для штучної вентиляції легенів, і тільки один з них — вищого класу. Для повноцінної роботи потрібно додатково, як мінімум п'ять таких апаратів.
«Але колектив інфекційного відділення виконує всі свої професійні обов'язки. Ніхто не написав заяву про звільнення, ніхто не розрахувався. Усі — на робочих місцях і роблять все можливе, щоб цю інфекцію зупинити й не пустити її далі, а також надати допомогу тим людям, які цього потребують», — підкреслила завідувачка інфекційним відділенням КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Ольга Мартиненко.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»