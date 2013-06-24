«Внесення до російської держдуми законопроєкту про визнання «незаконним» рішення радянської влади 1954 року передати Україні Крим — нікчемна спроба російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права.

Однак агресор грубо порушив і продовжує порушувати власні ж зобов’язання, оскільки свого часу юридично, документально та недвозначно визнав кордони сучасної України і на двосторонньому, і на багатосторонньому рівнях.

Сотні разів спіймана на брехні та скомпрометована російська влада може скільки завгодно продовжувати свою пропаганду, зокрема під виглядом законотворчості, але це не змінить визнаної світовим співтовариством реальності: Крим — це Україна.

Зазначений законопроєкт держдуми лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, як і неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в москві, тому й виникають такі панічні ініціативи», — зазначає в коментарі пресслужба вітчизняного МЗС.К