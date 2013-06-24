Незаконні вибори, які росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, не матимуть жодних правових наслідків і не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій. Про це йдеться вКзаявіКМіністерства закордонних справ України, повідомляє Укрінформ.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що оголошені росією так звані вибори до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України грубо порушують суверенітет і територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

«ПсевдовибориКросії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій», — наголошено в заяві МЗС. Міністерство закликало міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії росії та не визнавати легітимності жодної «адміністрації», яку буде створено за підсумками незаконних виборів, так само як і будь­яких рішень, які вони ухвалюватимуть.