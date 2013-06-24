Реалізацію спільних проєктів обговорили під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Денис Шмигаль відзначив плідну співпрацю із Кредитною установою для відбудови ФРН (KfW) та подякував за підтримку малих і середніх підприємств.

«Це особливо важливо з огляду на провідну роль приватного сектору у відновленні України», — наголосив очільник уряду.

Нині на стадії реалізації з KfW перебувають сім інвестиційних проєктів загальним обсягом понад 311 мільйонів євро. Прем’єр-міністр України наголосив, що особливу увагу необхідно приділити проєктам у галузі переробки, а також активізувати діяльність бізнесу, зокрема ветеранського та на деокупованих територіях.

Угоду про надання гранта на суму 45 мільйонів євро для якомога швидшого відновлення після атак було підписано в Міненерго під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Відповідний документ підписали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW для фінансування проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії».

Герман Галущенко подякував уряду Німеччини та Німецькому банку розвитку KfW за політичну підтримку та фінансову допомогу, яку надають німецькі урядові, громадські організації та компанії для оперативного відновлення пошкоджених чи зруйнованих об’єктів критичної енергетичної інфраструктури зокрема в межах німецько-українського енергетичного партнерства.

«Дуже важливо для нас, що кошти можна спрямувати на різні напрями для відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами ворога», — додав Герман Галущенко.

Окрім цього, кошти підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій НЕК «Укренерго».

Загалом завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW за період воєнної агресії рф НЕК «Укренерго» залучено понад 177 мільйонів євро кредитних та грантових коштів для відновлення і розбудови мережі передачі електроенергії. Це особливо важливо для енергетичної безпеки держави та синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E). Урядовці скоординували роботу напередодні Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у червні в Берліні, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.