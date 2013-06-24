На зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з бургомістром Гамбурга Петером Ченчерою було представлено пріоритетні напрямки відновлення України та можливість залучення німецького бізнесу до відбудови.

Головний напрям зараз — енергетичний сектор, зокрема, заміщення зруйнованого генеруючого обладнання на сучасне та захист енергообʼєктів. Також серед пріоритетів – посилення логістичних шляхів для економічного відновлення.

Німеччина співпрацює з Україною на рівні муніципалітетів та регіонів. В контексті отримання гуманітарної допомоги, відбудови, інвестицій та розвитку регіонів така модель вже довела свою ефективність. З початку широкомасштабного вторгнення росії завдяки муніципальним партнерствам вдалося налагодити оперативні канали постачання з ФРН необхідної допомоги постраждалим містам.

З лютого 2022 року кількість міжрегіональних обʼєднань зросла до 200. Зокрема активна співпраця триває з Дніпром, Черніговом, Харковом, Миколаєвом та Києвом.

«Ми вдячні всім німецьким містам, які допомагають подолати наслідки війни українським містам-побратимам та партнерам. З такою підтримкою наші громади та муніципалітети отримають можливості сталого розвитку та відновлення пошкодженої інфраструктури для забезпечення людей базовими потребами. Розвиток муніципалітетів та регіонів України буде одним із пунктів щорічної зустрічі Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться у Берліні, в червні» — зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Джерело: Мініфраструктури