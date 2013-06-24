Канцлер ФРН Олаф Шольц розповів про плани нарощування боєготовності німецької армії в рамках нової стратегічної концепції НАТО.

Про це він сказав після завершення в Мадриді саміту НАТО, передає Укрінформ.

«Своєю агресивною політикою росія знову є загрозою для Європи та для альянсу», - констатував політик.

Він нагадав, що безпекова ситуація змінилась драматичним чином через напад рф на Україну, а 24 лютого змінило докорінно безпекову стратегію самої Німеччини.

НАТО збільшить військову присутність у країнах Балтії та Східної Європи, а Німеччина готова посилити свою роль, зокрема, на морі шляхом створення регіонального військово-морського командування в Балтійському морі, сказав глава уряду. За його словами, Бундесвер матиме в стані бойової готовності для захисту країн на східно-північному фланзі НАТО додатково бронетанкову дивізію з 15 тис. солдатів, регіональне командування ВМС, 60 літаків і 20 морських підрозділів. «Наш внесок на землі, в повітрі та на морі буде розширено та посилено», - пообіцяв глава уряду. Він також нагадав, що ФРН відіграє важливу логістичну роль для НАТО в Європі.

Шольц також заявив, що Берлін планує почати процес ратифікації вступу в НАТО Фінляндії та Швеції ще цього тижня. НАТО, зазначив він, не очікує нової напруженості з Росією з приєднанням двох країн.

Те, що кремлівський очільник називає НАТО імперіалістичним блоком, Шольц охарактеризував як «досить смішне», зазначивши, що саме путін зробив «імперіалізм ціллю і змістом своєї політики, заявляючи, що частини сусідніх країн є частиною його держави, та намагається захопити інші території частина за частиною – саме це і можна назвати імперіалізмом».

Коментуючи долю Основоположного акту НАТО - росія, Шольц заявив, що його ніхто не скасовував. «Це теж правильно, тому що кожного разу, відкриваючи його, ви можете прочитати росії про те, чого вона зобов’язалася, а саме щодо непорушності кордонів, неможливості переміщувати їх силою, що суверенітет і цілісність держав не повинні піддаватися сумніву».

Саміт НАТО проходив у Мадриді 29-30 червня.