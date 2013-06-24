Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів робочу зустріч з Віце-канцлером, Міністром економіки та захисту клімату Федеративної Республіки Німеччини Робертом Габеком, Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен та представниками німецького бізнесу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Основна увага була зосереджена на питанні залучення представників німецьких компаній до проектів з відбудови України. Зокрема, йдеться про питання пасивного захисту енергетичної інфраструктури, розвиток проектів малої генерації та пошук нових логістичних шляхів. Якнайшвидшому відновленню має сприяти цифровізація всіх процесів, яка стане запорукою прозорості та запобігатиме корупційним ризикам.

«Залучення іноземного бізнесу до відбудови України є вкрай необхідним для економіки в умовах воєнного стану. Важливо, що подібні консультації відбуваються спільно – з представниками держави та бізнесу.

Вдячний німецьким колегам за послідовну підтримку реформи децентралізації. Вона ще триває і я сподіваюся, що ми разом зможемо її ефективно запровадити. Філософія німецького Уряду в тому, що сильна громада стає самостійною, дбає про свої інтереси і впливає на прийняття рішень. Зокрема, це стане важливим при імплементації реформи містобудування та підготовці обʼєктів інфраструктури до відновлення.

Завдяки фінансовій підтримці німецьких партнерів ми вже спільно реалізовуємо проекти, які зміцнюють сталість громад та муніципальних установ. Зокрема, у сферах охорони здоров’я, соціальних питань та адміністративних послуг. Це дозволить органам місцевої влади ефективно та оперативно реагувати на виклики, які постали після повномасштабного вторгнення росії», – сказав Олександр Кубраков.

Ще одна важлива тема зустрічі – «Зернова ініціатива», реалізація якої дозволила частково вирішити питання продовольчої безпеки світу та стабілізувати ціни на продовольчих ринках. Водночас сторони наголосили на неприпустимості з боку рф штучного блокування та саботажу ефективної роботи «Зернової ініціативи». Зокрема, під надуманими приводами росіяни гальмують інспекцію суден та їх реєстрацію. Щодня замість 10 запланованих інспекцій відбувається лише 5-6.

Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у цьому питанні. Це дозволить в подальшому забезпечити свободу мореплавства, безпеку морських перевезень та гарантуватиме продовольчу безпеку.