У школі №15 Сєверодонецька на Луганщині встановили індивідуальний тепловий пункт, який дає змогу автоматично регулювати температуру енергоносія залежно від температури на вулиці.
«Запровадження таких технологій зменшить використання теплової енергій в опаленні. Річна економія становитиме 90,446 МВт·год.», — каже виконавчий директор Луганського регіонального відділення Асоціації міст України Наталія Бойко.
У заході взяв участь Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку пан Мьосінгер, адже проект реалізовано в межах співпраці з проектами «Розвиток соціальної інфраструктури в зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» та «Енергоефективні реформи в Україні», що впроваджують Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини.
За словами Наталії Бойко, у межах співпраці реалізовано демонстраційні проекти з підвищення енергоефективності в бюджетних будівлях, а саме модернізовано індивідуальні теплопункти ще в одній школі та дитячому садочку міста.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»