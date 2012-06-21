Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах відбувся представницький форум «Нішеві культури: як отримати максимальний прибуток з кожного гектару», у роботі якого взяли участь фахівці агробізнесу з різних куточків України, ті, хто тривалий час працюють на внутрішньому ринку і стимулюють реалізацію нішевої продукції за кордон.
Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, форум став представницьким майданчиком для обміну досвідом і практичних напрацювань між науковцями, підприємцями-практиками, аграріями, які обирають нішеві культури як напрямок власного бізнесу.
За словами учасників заходу, на Сумщині особливо перспективними залишаються такі культури як сочевиця, горох, нут, гірчиця, льон, коноплі, дикороси, фрукти, ягоди та інші. Їх не випадково називають подушкою економічної безпеки аграріїв, оскільки гарантують вагомі прибутки з одиниці площі.
Ці культури становлять також екзотичний інтерес для прихильників зеленого туризму, який набуває поширення у краї. Тобто, розвиток нішевого напрямку – своєрідний клондайк, що має значні перспективи.
Нині на Сумщині в агропромисловому комплексі працюють 385 підприємств та 650 фермерських господарств. А ось безпосередньо нішевими культурами займаються лише 5%.
На переконання організаторів форуму – громадського об’єднання «Рада молодих учених», Центру інформаційної підтримки бізнесу та Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА, цей захід стане стимулом для активізації роботи аграріїв саме на цьому перспективному напрямку.