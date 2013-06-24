Підписання Меморандумів у сфері підвищення енергетичної стійкості громад України з представниками асоціацій, що представляють громади України - це спільна робота до наближення енергонезалежності України і наближення її до стандартів ЄС в галузі енергоефективності. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Зараз Уряд реалізує чимало різноманітних програм у сфері енергоефективності. Ми хочемо, щоб громади могли їх масштабувати й ефективно реалізувати на рівні регіонів. Завдяки співпраці Державних органів, органів місцевого самоврядування та профільних асоціацій ми очікуємо, що вдасться збільшити кількості термомодернізованих будівель та сонячних електростанцій. Ми очікуємо, що виконання всіх передбачених меморандумом завдань дозволить скоротити споживання тепла на 15 млн. Гкал на рік, що знизить залежність від природного газу на 2,28 млрд кубічних метрів», - наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, встановлення СЕС на дахах будівель призведе до самостійного виробництва електроенергії для власних потреб та генерації в загальну мережу через механізм активного споживача сонячної електроенергії загальною потужністю 1750 МВт. Прогнозується, що майже 1,5 млн домогосподарств буде безперервно отримувати послуги з опалення водопостачання та користуватись ліфтами навіть під час обмежень постачання електроенергії.

Підписанти меморандуму зазначили, що завдяки співпраці громад, центральної влади і профільних асоціацій, майже 5 млн домогосподарств зможуть розраховувати на зменшення сум у платіжках за послуги ЖКГ.

Також розбудова розгалуженої мережі сонячних електростанцій зробить більш стійкою загальнонаціональну електромережу. Крім того, впровадження альтернативної генерації на рівні місцевих громад має сприяти економії використання бюджетних коштів в майбутньому.

Як зауважив Міністр енергетики Герман Галущенко, впровадження енергоефективних заходів зменшує енергоспоживання, що наразі є значущим фактором для сталої роботи нашої енергосистеми.

«Для енергосистеми, яка була дуже сильно пошкоджена прицільними ворожими атаками і є чутливою до коливань у споживанні електроенергії критично важливо, щоб ми саме зараз активно впроваджували програми з енергоефективності, і робили це якомога швидше. Міненерго готово всіляко допомагати у реалізації усіх цих заходів, як у нормативному полі, так і з пошуком обладнання, технічною допомогою громадам», — сказав він.

Своєю чергою, виконувач обов’язків Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков підкреслив, що механізми стимулювання впровадження енергоефективних заходів допоможуть і у підготовці до опалювального сезону.

«Центральні органи влади, органи місцевого самоврядування, профільні асоціації сьогодні об’єднані для забезпечення населення життєво необхідними комунальними послугами, електроенергією, водою та теплом. Особлива увага обʼєктам соціального призначення: дитячим садкам, школам, закладам охорони здоров’я. У тому числі і в контексті забезпечення безаварійно проходження опалювального сезону 2024-2025.

Для підвищення ефективності споживання енергії в будівлях житлового та громадського призначення, забезпечення їх альтернативними джерелами живлення та системами зберігання електричної енергії державою розроблені та запрацювали необхідні стимули, якими вже зараз ефективно можуть користуватися громади, бізнес та громадяни», - підкреслив Василь Шкураков.

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва, говорячи про важливість підписання меморандуму наголосила на необхідності заохочення бізнесу на місцевому рівні до впровадження заходів з енергоефективності та підвищення частки ВДЕ в енергоспоживанні.

«Ми всі разом повинні заохочувати бізнес на місцях впроваджувати заходи з енергоефективності та збільшувати використання відновлюваних джерел енергії. Це можливо робити як коштом вже існуючих програм фінансування, зокрема, через Фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, так і через створення нових місцевих програм підтримки. Подібні заходи можуть значно скоротити вартість продуктів «споживчого кошика». Адже майже 40% собівартості продуктів складає саме вартість енергоресурсів», - заявила Ганна Замазєєва.

Меморандум підписали Юлія Свириденко, Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України, Василь Шкураков, Виконувач обов’язків Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, Герман Галущенко, Міністр енергетики України, Ганна Замазєєва, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, а також підписали низку меморандумів Олександр Слобожан, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Тетяна Єгорова-Луценко, президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська асоціація громад», Олександр Корінний, голова Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад».