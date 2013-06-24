НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) представляє оновлений проєкт Внесок, який спрямований на підтримку економіки, українського інвестора та громадян як під час війни, так і упродовж подальшого відновлення країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми значно розширили проєкт Внесок, в якому хочемо показати наскільки важлива фінансова освіченість та своєчасне інформування про шахрайські схеми для благополуччя наших громадян. Також звертаємо увагу на сучасні робочі продукти від НДУ для акціонерів та захисту прав українських підприємців. Комісія постійно працює над тим, щоб спростити та уніфікувати різні процеси у своїй діяльності. Тож ми створили універсальний майданчик, що увібрав ключові моменти, які сьогодні варті уваги. Надалі ми будемо його розвивати та доповнювати новим та корисним», - повідомив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Внесок - довгостроковий проєкт регулятора, який буде оновлюватись та доповнюватись новими віхами з огляду на потреби сьогодення. Наразі - це лендінг, де зібрана корисна та потрібна інформація для українського інвестора, для громадян, які цікавляться сферою інвестицій, а також для учасників ринків.

Які напрямки охоплює проєкт?

«Державні облігації» - допомагають державі протистояти всім викликам, які стоять перед нею сьогодні. Ефективний інструмент, яким може скористуватись кожен українець.

«Освічений» дає можливість дізнатись простою мовою про ринки капіталу, його складові та діяльність учасників цього ринку. Доступно та просто розповідаємо про світ інвестицій.

«Захист інвесторів» - інформуємо про сумнівні інвестиційні проєкти, допомагаємо захистись від шахрайства та взагалі зрозуміти, як почати інвестувати.

Veleten та «Облік часток товариств» - нові технологічні продукти на ринках капіталу, які розробив Національний депозитарій України. Покликані захисти права власності українських підприємців та права міноритарних акціонерів.