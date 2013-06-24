8 травня 2024 року на своєму засіданні Регулятор прийняв рішення, яке спрощує процедуру приєднання генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) до електричних мереж. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Прийняття вказаної постанови дає можливість замовникам у скорочений термін забезпечити підключення своїх установок до електричних мереж. Крім того, дана постанова не передбачає здійснення оплати відповідно до ставок.

Це є важливим з огляду на суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетно-дронових ударів рф, що негативно позначилось на стійкості енергетичної системи України.

Зміни, що внесені до постанови НКРЕКП (від 26 березня 2022 року № 352), спрямовані також на:

скорочення термінів видачі та погодження технічних умов;

зменшення кількості документів для отримання послуги приєднання;

забезпечення мінімальних технічних вимог для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою;

використання у пріоритетному порядку існуючої енергетичної інфраструктури.

Ці зміни сприятимуть диверсифікації джерел виробництва електричної енергії та покриттю дефіциту потужності в енергетичній системі України, що є особливо важливим для тих областей та міст нашої країни, які знаходяться в безпосередній близькості до зони бойових дій.

«Наразі країна потребує нової генерації. Ми зі свого боку робимо цей важливий крок. По суті – це кардинальне спрощення та здешевлення процедури приєднання нових генеруючих установок», - наголосив Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час розгляду цього питання на засіданні Комісії.