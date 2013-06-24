Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба провів зустріч із Міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр подякував Норвегії за системну підтримку України.

Олексій Кулеба окреслив норвезьким партнерам пріоритетні напрямки роботи Міністерства на найближчий період. Він наголосив, що Україна починає опалювальний сезон на тлі намагань росії зруйнувати українську енергетичну інфраструктуру.

“У контексті постійних російських атак на нашу інфраструктуру наша співпраця в галузі відновлення критичної інфраструктури дуже актуальна та важлива. Окрім того, зараз ми зосереджуємо свою політику й на тому, що люди, які будуть повертатися в Україну, повинні мати розуміння, куди вони повертаються. Також поза нашою увагою не повинні залишатися й окуповані території”, – сказав Олексій Кулеба.

Він звернувся з проханням до Норвегії підтримати Україну в її прагненні посилити світову продовольчу безпеку, яку росія постійно ставить під загрозу. Лише за останній час агресор кілька разів обстріляв портову інфраструктуру та кораблі, які мали доставляти продовольство по всьому світу.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська подякувала Норвегії за підтримку житлової політики, зокрема у розробці Закону “Про основні засади державної житлової політики”, який покликаний замінити застарілий радянський.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко зазначив, що для Міністерства та України залишається дуже важливим питання збереження Українського морського коридору як логістичного вузла, а також як можливості забезпечувати світ продовольством.

У відповідь Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Україна може розраховувати на Норвегію у тривалій перспективі як на надійного партнера. Норвегія продовжить підтримувати функціонування Українського коридору.

“Ми підтримуємо всі проекти України й водночас розуміємо, що ваша держава перебуває у стані війни. Тому ми намагаємось нагадати своєму населенню, що Україна потребує військової, соціальної підтримки. Також ми готові підтримувати Україну в її прагненні приєднатися до блоку НАТО та стати членом Європейського Союзу”, – сказав він.

Нагадаємо, «Програма Нансена» прийнята Урядом Норвегії у лютому минулого року для надання Україні довгострокової допомоги. Щороку Україна отримуватиме понад €1,3 мільярда (15 мільярдів норвезьких крон).

Також у грудні 2023 Уряд Норвегії вже виділив близько $100 млн Україні на відновлення інфраструктури після ракетних ударів рф. До цього Норвегія надала 300 млн крон бюджетної підтримки Україні через Світовий банк. Ці кошти були спрямовані на виплату зарплат медичним працівникам, вчителям та бюджетникам, а також на забезпечення пенсій та соціальних виплат.