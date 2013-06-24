У грудні запроваджують грантову програму «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України», що фінансують уряд Норвегії через Норвезьку агенцію з розвитку співробітництва (NORAD) та уряд Німеччини. Програма передбачає надання підприємцям 2 млн євро на придбання енергоефективного виробничого обладнання, обладнання автономних джерел енергії та її зберігання, а також частково (10%) — на встановлення та обслуговування такого обладнання.

Реалізацію програми забезпечують німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft fьr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) і Фонд розвитку підприємництва.

«Програма підтримки енергостійкості українських підприємств на 2 мільйони євро — продовження системної роботи уряду з підтримки малого бізнесу та залучення для цієї мети міжнародного фінансування. Це має надважливе значення для економіки та фінансової стабільності нашої країни в умовах війни, коли росія щодня намагається знищити енергетичну інфраструктуру України. У спів праці з урядом Німеччини ми успішно реалізували проєкти з підтримки бізнесу, а до нової програми долучилася Норвезька агенція з розвитку співробітництва, чому ми надзвичайно раді. Банки-партнери, з яких три державні, мають величезний досвід роботи саме з малим бізнесом. Усі ці чинники разом із запровадженням прозорої IT-системи добору кандидатів на отримання грантів і можливістю вигідного поєднання із програмою «5—7—9%» покликані забезпечити успіх програми», — зазначає заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Грантову підтримку за програмою надаватимуть через чотири уповноважені банки: Укргазбанк, Ощадбанк, «Сенс Банк» та банк «Львів». Реалізація програми для підприємств відбуватиметься за двома компонентами, повідомляє Міністерство фінансів.