Міністр оборони Рустем Умєров здійснив робочий візит до Королівства Норвегія, в межах якого було досягнуто важливих домовленостей щодо зміцнення обороноздатності України.

Під час переговорів із Прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом досягнуто домовленостей, що Норвегія офіційно долучиться до данського формату підтримки української оборонної промисловості. Він зокрема передбачає пряме фінансування виробництва озброєння і техніки в Україні.

«Це дасть змогу швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони. Крім того, обговорили новий формат співпраці — норвезьку модель. Ідеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії», — заявив Рустем Умєров.

Сторони докладно проаналізували ситуацію на фронті та головні потреби України. Особливу увагу приділили питанням зміцнення протиповітряної оборони напередодні зимового періоду, а також підготовці українських військовослужбовців за участю норвезьких інструкторів.

Міністр оборони подякував уряду та народу Норвегії за новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро, у який входить військова, економічна та гуманітарна підтримка. У межах візиту Рустем Умєров також провів зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде та делегацією Комітету закордонних справ і оборони норвезького парламенту.

«Підтримка на шляху до НАТО залишається головною темою, адже рішення про членство Україні в Альянсі — найкраща гарантія, що росія більше ніколи не загрожуватиме нашій країні», — зазначив очільник Міноборони.

Обговорювали рівень військової допомоги на 2025 рік. Пріоритетними стали питання оснащення українських військових, закупівлі в української оборонної промисловості та постачання засобів ППО і ракет, повідомляє Міністерство оборони.