Міністр оборони України Олексій Резніков 10 березня провів зустріч з Міністром оборони Королівства Норвегія Бйорном Арільдом Грамом в рамках його візиту до Києва. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорено питання подальшої консолідації зусиль у забезпеченні відсічі збройної агресії рф та реалізації двосторонніх проектів для посилення спроможностей Сил оборони України.

Олексій Резніков подякував народу Норвегії, Уряду та Міністру оборони за підтримку і військову допомогу, яку скандинавська країна надала українцям та Україні, а особливо нашим захисникам.

«Вітаю в гостях великого друга України пана Бйорна, який персонально активно бере участь у підтримці України як Міністр оборони і як громадянин Норвегії. Я відчуваю підтримку всього народу Королівства Норвегія, Уряду, Парламенту і для нас це дуже важливо. Хочу відзначити, що надана Норвегією високотехнологічна допомога вже успішно працює на захист цивільного населення України. Зокрема, у відбитті останнього масового ракетного обстрілу обʼєктів критичної інфраструктури 9 березня. Наші воїни протиповітряної оборони вдало її застосовували», – зазначив Олексій Резніков.

Міністр оборони повідомив, що починаючи з жовтня 2022 року, росіяни здійснили 15 масових ракетних атак по території України.

«Коли кажу слово «масові» – це означає, що ворог застосовує крилаті балістичні ракети, а також іранські дрони в кількості від 50 до 90 одиниць за одну атаку. Станом на 10 березня 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті балістичні ракети. Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів», – сказав Олексій Резніков.

Бйорн Арільд Грам відзначив волю й надзвичайну спроможність українців вести боротьбу, оборонятися, стояти й героїчно відбивати агресію російської федерації.

«Висловлюю свої співчуття усьому українському народу з приводу тих втрат і жертв, від яких Україна страждає. Ми спостерігаємо, що світ змінюється і бачимо різницю між цінностями у ньому. В той час, коли наші суспільства стоять за демократії, росія, її президент та деякі інші особи у світі підтримують зовсім інші речі. Саме тому нам потрібно стояти як ніколи міцно і триматися. Тепер, коли ми зміцнюємо власні спроможності з оборони, ми допомагаємо і вашій країні, адже це не лише питання безпеки України, але й усієї Європи», – зазначив Міністр оборони Норвегії.

Бйорн Арільд Грам повідомив про ухвалення рішення виділяти 7,5 млрд доларів на допомогу Україні протягом наступних пʼяти років. Відповідну програму подано на затвердження Парламенту. Він оголосив про те, що Норвегія планує передати Україні пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.

«Норвегія приєдналася до широкої міжнародної «танкової коаліції» для того, щоб допомогти Україні з основним бойовим танком. Вже триває підготовка особового складу і найближчим часом перші танки будуть в Україні. Також допомагаємо із посиленням ППО. Ми передали комплекси короткої дальності «Містраль» і зробили внесок у роботу по системі середньої дальності NASAMS. Продовжимо далі бути разом з Україною і підтримувати вас на вашому шляху», – запевнив Бйорн Арільд Грам.

Олексій Резніков відзначив, що Королівство Норвегія своїм прикладом демонструє лідерство у підтримці України та наших Збройних Сил. Саме тому, за словами Міністра, у боротьбі з ворогом ми повинні продовжувати реформи та боротися з радянською «спадщиною».

«Для нас важлива модернізація системи закупівель для забезпечення ЗСУ. Ми утворили агенцію, яка займатиметься закупівлями ОВТ. З наступного тижня норвезькі партнери беруть на навчання першу делегацію українських працівників цієї структури для передачі досвіду сучасних модернізованих підходів до проведення закупівель. Для нас прозорість, зрозумілість процедур та їх контроль – це черговий рівень довіри між нами та партнерами. Це підтверджує продовження підтримки України до перемоги», – резюмував Глава Міноборони України.

Іноземній делегації презентували брифінг щодо впровадження логістичної системи LOGFAS, що була активно запущена восени минулого року, а також систему «Коровай», які дозволяють здійснювати моніторинг постачання та рух західного озброєння і МТД до України та забезпечують зручність логістики.

Представники Міноборони Королівства Норвегія також побували у зруйнованих росією населених пунктах Київщини, оглянули на Михайлівській площі столиці України знищені російські танки та бронетехніку та вшанували пам’ять полеглих українських воїнів.