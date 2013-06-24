Норвезький уряд уповноважив Norfund здійснювати інвестиції в Україну. Кошти будуть виділені в межах Програми підтримки Нансена в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Норвезький уряд дозволив Norfund, Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, інвестувати в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

У 2024 році Уряд Норвегії має намір спрямувати близько 250 млн норвезьких крон на інвестиції Norfund в Україну. Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд також планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.

«Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проектів відбудови та відновлення. Я дякую Уряду Норвегії за це рішення, яке не тільки відкриває шлях для інвестицій Norfund, а й підтримує зусилля Міністерства економіки в реалізації загальної стратегії з залучення державних і приватних інвестицій обсягом до 40 млрд євро у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та агенціями розвитку», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Norfund надає інвестиції в акціонерний капітал, що пов'язано з вищими ризиками, ніж позики та гарантії, які пропонують агенції розвитку та багатосторонні банки. Як інвестиційний фонд, Norfund також працює над створенням робочих місць та підтримкою «зеленого» переходу шляхом інвестування в компанії, що сприяють сталому розвитку.

За словами Міністра міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Крістіансен Твіннерейм Norfund має досвід роботи на ринках з високими ризиками, тому стане важливим інструментом для залучення інвестицій приватного сектору в проекти відновлення. Зокрема, це також допоможе зменшити розрив між нагальними потребами України у відбудові та обсягами доступного фінансування.

Довідково

Програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) – норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 рр. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щорічно відповідно до потреб України. У 2023 році було розподілено приблизно 19,9 млрд норвезьких крон із програми підтримки Нансена: 8,9 млрд норвезьких крон цивільної та гуманітарної підтримки та 11 млрд норвезьких крон військової підтримки.