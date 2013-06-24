Міністр охорони здоров’я Норвегії Ян Крістіан Вестре розпочав кількаденний візит до України. Разом із Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком він відвідав Львів — місто, яке є ключовим хабом для подальшої медичної евакуації за кордон постраждалих від війни українців у межах програми «Medevac Ukraine». Програму було запроваджено у перші місяці повномасштабного російського вторгнення. Вона дає змогу людям із складними пораненнями отримати безоплатне лікування й реабілітацію в провідних клініках Європи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Програма “Medevac Ukraine” — це приклад справжньої міжнародної солідарності. Від її початку 5703 наших громадян було доправлено на лікування до закордонних клінік, із них 443 — до Норвегії. Норвежці регулярно здійснюють евакуаційні рейси українців за кордон — саме вони доправляють 80% наших пацієнтів до інших країн. Крім того, ми отримали від Норвегії п’ять унікальних евакуаційних медичних автобусів для перевезення “важких” пацієнтів — справжні реанімаційні відділення на колесах, які не мають аналогів у Європі. Щороку завдяки їм вдається перевозити в середньому 1500 людей. Вдячний нашим партнерам за стабільну допомогу й довіру. Ця підтримка щодня рятує життя», — наголосив Міністр охорони здоров’я України.

З перших місяців повномасштабної війни Норвегія підтримує українську медичну систему і стала однією з ключових партнерок програми медевакуації. Щотижневі вильоти евакуаційних рейсів із польського Жешува виконує спеціально переобладнаний літак Скандинавських авіаліній (SAS) під керівництвом медичної служби Збройних Сил Норвегії. До процесу також залучений Національний координаційний центр з медичної евакуації при Університетській клініці Осло.

У 2023 році Норвегія спільно з ЄС за підтримки ВООЗ виготовила і передала спеціально для України п’ять евакуаційних медичних автобусів. Транспорту такого рівня обладнання і комплектації не має жодна країна Європейського Союзу. Середня вартість одного автобуса – понад 10 млн грн. Фактично – це реанімаційні відділення на колесах. Технічні можливості дозволяють забезпечувати 48 годин автономної підтримки реанімаційних заходів при безперервному транспортуванні на відстань до 2000 км. Кожен автобус має до 5 місць для важких пацієнтів, які потребують підтримки життєдіяльності, й до 10 місць для сидячих пацієнтів. Два з цих автобусів залучені до медичної евакуації українців за кордон (лише за 2024 рік вони перевезли 271 пацієнта), решта три – передані до Дніпра, Черкас та Харкова. Вони здійснюють міжгоспітальні перевезення пацієнтів всередині України. У 2024 році завдяки ним транспортовані майже 1500 людей. Координацію перевезень здійснює державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України».

У травні 2025 року 24 співробітники SAS (пілоти, бортпровідники, технічний персонал) отримали Медаль норвезьких збройних сил за міжнародну службу за участь в Medevac-місіях для України.

У межах візиту міністри відвідали Перше медичне об’єднання Львова, Центри «Superhumans» і «UNBROKEN Ukraine» — заклади, де українців рятують і допомагають відновлюватися після поранень, ампутацій і важких хвороб.

Віктор Ляшко висловив вдячність Норвегії та всім партнерам за лідерство, стабільну допомогу й довіру.

Довідково

Програма «Medevac Ukraine» започаткована за співпраці МОЗ України, Європейського Союзу, ВООЗ та урядів країн-партнерів. За кордоном можна отримати як невідкладне лікування (щойно стан пацієнта дозволить транспортування), так і планові оперативні втручання. Оплату за лікування беруть на себе приймаючі країни та медичні заклади.

Евакуація українських пацієнтів здійснюється через спеціальний медичний хаб, який восени 2022 року біля польського міста Жешув відкрили Міністерство охорони здоров’я України спільно з Міністерством охорони здоров’я Республіки Польща та представниками Європейської комісії. Медичний хаб, розташований у районі аеропорту, – це спеціальне приміщення з усіма потрібними умовами та медичними працівниками, де пацієнти можуть безпечно перепочити або заночувати під час транспортування за евакуаційним маршрутом. Раз на тиждень до аеропорту Жешува прилітає літак, облаштований для перевезення поранених, він транспортує українців на лікування до європейських клінік. Перед транспортуванням до хабу в Польщі пацієнти можуть тимчасово перебувати в лікарнях Львова.

Загалом у межах програми 5 703 українці отримали безоплатне лікування в закордонних клініках. Серед них — 4 190 військових і 1 513 цивільних (з них 151 дитина). Найчастіше пацієнтам потрібна допомога після тяжких травм, реабілітація, лікування опіків.

Понад 20 країн світу прийняли українців на лікування, серед лідерів — Німеччина (1652 пацієнтів), Латвія (639), Польща (453), Норвегія (443), Нідерланди (408).