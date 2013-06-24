Віцеспікер ради федерації Костянтин Косачов заявив, що МЗС Норвегії відхилило запит російського держтресту «Арктиквугілля», яке попросило дозволу перевезти російські вантажі на Шпіцберген для шахтарів цієї компанії, які там працюють.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на запис Косачова в Телеграмі.

«У МЗС Норвегіївідхилили запит ФДУП Державний трест «Арктиквугілля» щодо дозволу на транспортування вантажів до Баренцбурга. Пояснили це дією антиросійських санкцій. Тим часом йдеться про продовольчі товари для російських шахтарів, які працюють у цьому населеному пункті», - пише Косачов.

Він звинуватив Осло в порушенні Паризького договору 1920 року (він же - Шпіцбергенський трактат), який було укладено між Норвегією, США, Данією, Францією, Італією, Японією, Нідерландами, Великобританією та Швецією (набув чинності у 1925 році й досі є юридично обов'язковим міжнародним договором для 46 держав). Радянський Союз приєднався до документа 7 травня 1935 року, а росія бере участь у ньому як держава-наступник СРСР.

Напередодні норвезькі ЗМІповідомили, що заявку на отримання дозволу на транспортування російських вантажів на Шпіцберген, до селища російських шахтарів Баренцбург, було відхилено норвезьким Міністерством закордонних справ 15 червня. Посольство рф в Осло просило Норвегію в цьому випадку зробити виняток із санкцій, що діють проти росії.

При цьому в інтерв'ю російському сайту news.ru генконсул рф у Баренцбурзі Сергій Гущин заявив, що голод російському селищу не загрожує, оскільки «трест «Арктиквугілля» має й інші канали постачання продуктів, крім завезення морем контейнерами, проте скоротився асортимент продуктів харчування». Втім існує інша проблема – «разом із продуктами у контейнерах привозили до Баренцбурга різні запчастини, технічне обладнання, медичну техніку для лікарні». За відсутності цієї можливості «існує певна загроза щодо підготовки до зимового сезону, адже вже зараз треба ремонтувати техніку, обладнання на вугільній шахті».

Нагадаємо, лідери держав «Групи семи» запевнили, що підтримуватимуть Україну «скільки буде потрібно», а також пообіцяли посилення санкцій проти росії.