12 квітня у Міністерстві культури та інформаційної політики відбулася зустріч заступника Міністра Галини Григоренко з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Норвегія в Україні Еріком Сведалом та керівником норвезької телевізійної виробничої компанії Huldra Film Гаральдом Омландом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як розповів норвезький посол, Гаральд Омланд виявляє щирий інтерес до історичних зв’язків між Україною та Норвегією, зокрема цікавиться Гаральдом Суворим, який одружився з однією із доньок Ярослава Мудрого Єлизаветою (Еллісів) та згодом став Королем Гаральдом ІІІ майже тисячу років тому.

«Зважаючи на те, що норвезький історичний фокус головним чином зосереджувався на експансії вікінгів на захід, пан Омланд вважає за потрібне приділити більше уваги їхнім подорожам на схід та зв’язкам із Київською Руссю та Візантійською імперією. Він має на меті створення документально-драматичного серіалу про Гаральда Суворого, який буде частково вироблено в Україні та розповідатиме про надзвичайну важливість історичних контактів Норвегії та Київської Русі, їхній вплив на формування нації Норвегії», – зазначив Ерік Сведал.

Галина Григоренко привітала таку ініціативу, акцентувавши увагу на важливості залучення до створення серіалу українських істориків та вчених.

«Подібні проекти важливі як для привернення уваги до спільної історії двох країн, так і до висвітлення факту того, що Київська Русь та Україна завжди були невід’ємною частиною європейської історії. Крім того, це протидія російським історіографічним намаганням викривити та привласнити історію Київської Русі виключно російській імперії», – наголосила заступник Міністра.

Вона запевнила, що Міністерство культури та інформаційної політики підтримує ініціативу та сприятиме втіленню проекту в життя.