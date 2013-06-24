В Осло Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Глава держави подякував Норвегії за значну оборонну та фінансову підтримку, допомогу українському енергетичному сектору і особливо за нещодавнє рішення збільшити обсяг підтримки України цього року майже до 8 млрд дол. США.

«Ми змогли зберегти незалежність і зараз разом з усіма в Європі працюємо над відновленням миру, гарантуванням безпеки, яка нам так потрібна. Сподіваюся, роль Норвегії й надалі буде дуже відчутною в цій нашій роботі з усіма партнерами», — зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили конкретні шляхи для зміцнення захисних можливостей України. Зокрема йшлося про посилення ППО, боєприпаси та інвестиції в український ОПК і спільне виробництво.

«Упевнений, що Європі зараз потрібна нова хвиля промислового й технологічного розвитку, щоб континент мав усе необхідне для захисту, а Європа була більш незалежною та сильною в глобальній конкуренції», — сказав Президент.

Глава держави запросив Норвегію до більшої активності в межах безпекових коаліцій, зокрема розвитку ППО та інших технологічних коаліцій, а також у виробництві дронів.

Йонас Гар Стере відзначив важливість взаємодії України зі США, країнами Європи та НАТО для досягнення справедливого миру. За його словами, Норвегія посилить оборонну підтримку України.

«Потроєння норвезької оборонної підтримки, яке одностайно підтримав парламент, негайно буде переведено в підтримку артилерією, боєприпасами, дронами та інвестиціями у власну українську базу виробництва», — наголосив Прем’єр-міністр Норвегії.

Під час зустрічі із Президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та головами політичних партій, представлених у норвезькому парламенті, Володимир Зеленський подякував за рішення надати додаткове фінансування для України цього року — майже 8 млрд дол. Президент наголосив, що ця допомога сприятиме досягненню справедливого та міцного миру для України.

«Дякую Норвегії, уряду, парламенту та всьому народові за підтримку України — військову, гуманітарну, за підтримку нашої енергетики під час зими», — зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі також ішлося про консолідацію міжнародної підтримки на парламентському рівні та напрями подальшої співпраці.

Джерело: Офіс Президента