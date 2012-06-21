Іне Еріксен Сьорейде стала першою жінкою — керівником МЗС Королівства Норвегія і однією з тих небагатьох очільників іноземних дипломатичних відомств, хто із власної ініціативи погодився відвідати Донбас в межах перебування в Україні, щоб на власні очі оцінити ситуацію в регіоні.
Після зустрічі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом вона зробила такий висновок: українські реформи в добрих руках, і це важливо усвідомлювати як з огляду на формування напрямів співпраці з Україною, так і розрахунків ефективності конкретних комерційних проектів, які може бути реалізовано в Україні.
«Ваші плани відвідати схід свідчать про лідерські якості, безстрашність і бажання побачити, що там відбувається. Важливо, що ви особисто оціните те свавілля, яке вчиняє Російська Федерація, вторгаючись в Україну», — відповів на її ініціативу Володимир Гройсман.
Сторони відзначили високий рівень політичної співпраці, накреслили теми і галузі, які потрібно поглиблювати й розвивати. Серед них робота Норвезької ради у справах біженців в Україні, співпраця в галузі розвитку системи охорони здоров’я, а також реалізація спільних великих енергетичних проектів, передусім у сегменті відновлюваної енергетики. Енергопроекти, які опрацьовують, — це багатомільйонні інвестиції, вагомі не лише для України, а й Норвегії. Тож сама поява інвестиційних ідей — ознака довіри до України та її економічної політики.
«Нас вражає рівень реформ, якого вже досягла Україна. Поліпшення інвестиційного клімату відчутні. Саме тому перспективи інвестиційної співпраці доволі оптимістичні, — зауважила Іне Еріксен Сьорейде. — А наші двосторонні відносини набирають обертів. Ми бачимо інтерес норвезьких компаній, які бажають працювати в Україні, і це нас радує».
«Обсяг завдань, який стоїть перед Україною, насправді безпрецедентний. І якщо говорити про те, скількома процесами ми сьогодні управляємо, то лише серед основних — освіта, медицина, приватизація, децентралізація, боротьба з корупцією, оборона, внутрішня безпека. І це лише невеликий перелік. Окремо опрацьовуємо рішення про поглиблення євроінтеграційних процесів та поліпшення ділового клімату, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Тож запрошуємо і щиро вітаємо норвезький бізнес в Україні». Значного імпульсу подальшій спільній роботі має надати й заплановане на вересень засідання українсько-норвезької міжурядової комісії.
Окремо Володимир Гройсман висловив сподівання, що позиція Осло буде такою самою послідовною й упевненою в контексті недопущення будівництва газопроводу «Північний потік-2», а також прийняв запрошення відвідати Норвегію орієнтовно в листопаді.
Високу оцінку двосторонній співпраці було дано й під час зустрічі міністра закордонних справ Павла Клімкіна з його норвезькою колегою. Міністри відзначили активний політичний діалог, стійке збільшення показників товарообігу (у 2017 р. — 30%, за 6 місяців 2018 р. — додатково на 4%), зростання норвезьких інвестицій в економіку України (+15% порівняно з торішнім показником), а також вагому практичну допомогу Норвегії в реалізації реформ в Україні.
Павло Клімкін виокремив важливість поглиблення взаємодії в культурно-освітній галузі. За приклад було наведено проекти підтримки Норвегією модернізації Одеської кіностудії, дедалі більшу кількість художніх видань українських авторів у Норвегії та норвезьких — у нас.
Гостю було поінформовано про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії та високо оцінено підтримку Норвегією суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, засудження агресії РФ.
Увагу норвезької сторони було привернуто до репресивної політики Кремля в окупованому Криму, насамперед стосовно кримських татар, повідомляє прес-служба МЗС. Поінформував Павло Клімкін і про провокації Росії проти України в Азовському морі.
Міністри домовилися посилити взаємодію в межах міжнародних форматів для ефективної протидії російським загрозам у галузі кібербезпеки, втручанню у внутрішні справи з використанням інформаційних технологій.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»