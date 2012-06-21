Мандрівникові, який відвідає Черкащину, стане у великій пригоді мобільний туристичний додаток. Завдяки йому всі туристські об’єкти в пілігрима як на долоні. Про те, щоб подорож Шевченковим краєм була комфортною й максимально корисною, потурбувалися департамент регіонального розвитку облдержадміністрації та ІТ-компанія Everlabs. Вона безплатно розробила мобільний додаток для платформи Android, систематизувавши всю надану департаментом інформацію та структуризувавши її відповідно до потреб мандрівників. Тепер, відкривши в телефоні додаток «Подорожуй Черкащиною», кожен знайде на карті області потрібний об’єкт чи місцевість. Тут позначено всі музеї, зелені садиби, парки, сквери й заклади харчування, собори і храми, готелі й санаторії, визначні пам’ятки. Про кожен з них є вичерпна інформація. У додатку містяться адреса й номер телефону, за допомогою якого можна з’ясувати всі необхідні питання. Додаток можна придбати в магазині Play Market, інформація доступна українською мовою.
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