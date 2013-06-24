Нова державна система моніторингу довкілля збиратиме та узагальнюватиме екологічні дані з усієї України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Такі дані акумулюватимуться на ЕкоСистемі https://eco.gov.ua будуть доступні кожному 24/7.

Кабінет Міністрів України схвалив постанову щодо взаємодії між інформаційними системами органів влади та загальнодержавною системою моніторингу довкілля для прийняття управлінських рішень та доступу до екологічної інформації.

Тобто визначено порядок, за яким здійснюватиметься “збір” екологічної інформації від різних органів державної та місцевої влади, а також регіональних центрів моніторингу довкілля, які планують створити в Україні. Така інформація з усіх наявних офіційних онлайн джерел в країні автоматично потраплятиме на ЕкоСистему, де систематизуватиметься та оприлюднюватиметься у зручному візуальному форматі.

“Відтак громадськості не потрібно буде заходити на різні веб-сайти органів влади, щоб знайти потрібні дані, далі самостійно “складати їх в єдину картину” та аналізувати. А посадовці зможуть ефективно приймати управлінські рішення - не витрачаючи час на запити та листування з іншими державними органами. Адже щоб вибудувати якісну довкіллєву політику, потрібно мати комплексні достовірні дані про кожен компонент природи”, - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Нагадаємо, наразі в Україні триває реформа системи державного моніторингу довкілля за європейськими стандартами та критеріями. Відходячи від виключної констатації фактів перевищення тих чи інших показників забруднення довкілля, країна переходить до побудови комплексної системи постійного моніторингу кожного компоненту довкілля.

Зокрема, в новій державній системі передбачено 8 підсистем моніторингу - атмосферного повітря, вод, земель і ґрунтів, лісів, біологічного та ландшафтного різноманіття, геологічного середовища, у сфері управління відходами, фізичних факторів. Моніторинг здійснюватиметься на 4-х рівнях – національному, регіональному, місцевому та об’єктовому. При цьому на місцях будуть створені регіональні центри моніторингу довкілля.

Українська система відповідатиме міжнародним стандартам екологічного управління, в тому числі вимогам і директивам Угоди про асоціацію з ЄС. У подальшому національна система моніторингу довкілля буде інтегрована до загальноєвропейської. Це значно розширить можливості міжнародної співпраці України у сфері захисту довкілля.