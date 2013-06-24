Заступник міністра фінансів Олександр Грубіян та міжнародний ключовий експерт EU4PFM з питань ІТ Драган Єремич обговорили цифрові проєкти Мінфіну, які реалізують за сприяння Програми з підтримки управління державними фінансами в Україні. Олександр Грубіян подякував фахівцям EU4PFM за експертну допомогу в реалізації ключових реформ щодо цифровізації планування бюджету.

Нова IT-система планування бюджету, яку розробляють у співпраці з Публічною установою «Центральне агентство з управління проєктами» (CPMA) за підтримки проєкту EU4PFM, — важливий крок у трансформації управління державними фінансами в Україні.

«IT-система сприяє централізованому управлінню, консолідації та безпечному обміну даними між усіма учасниками бюджетного процесу й автоматизує ключові функції Мінфіну, що зменшує кількість ручної обробки інформації та трудомістких розрахунків у процесі збирання та опрацювання бюджетних запитів. Мінфін зможе готувати державний бюджет України на 2026 рік за допомогою нової IT-системи», — зазначив заступник міністра фінансів.

ІТ-консолідація в системі управління державними фінансами — стратегічний напрям, спрямований на узгоджений розвиток інформаційних систем органів управління державними фінансами. Ключові завдання охоплюють налагодження обміну інформацією, застосування світових практик і стандартів управління інформаційними технологіями та оптимізацію видатків.

«Ми спільно з МВФ напрацювали дорожню карту, в якій передбачено реальні кроки до IT-консолідації. Першим етапом буде консолідація на рівні інфраструктури, а наступними — створення спільного сховища та міграція прикладних застосунків як сервісів, які має експлуатувати незалежний адміністратор. Усе це супроводжуватиметься змінами в нормативній базі», — зауважив заступник міністра фінансів.

Драган Єремич висловив цілковиту підтримку такого підходу. «Чітке бачення цього процесу і визначені шляхи його реалізації важливі не лише для інституцій, які користуватимуться хмарою, а й для міжнародних організацій-донорів, яким важливо розуміти часові проміжки впровадження та бюджет проєкту», — зазначив Драган Єремич. Міжнародний ключовий експерт запевнив у подальшій підтримці впровадження та реалізації стратегії Мінфіну з цифровізації, зокрема партнери обговорили підхід, архітектурні рамки та сумісність систем, що забезпечують реалізацію цієї стратегії, повідомляє Мінфін.