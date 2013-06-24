Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Відповідне рішення на засіданні 8 травня підтримали 338 народних депутатів України.

«Цей документ — не просто юридична конструкція, це нова модель нашої взаємодії із ключовим стратегічним партнером. Президент Володимир Зеленський дав завдання щодо цієї угоди: абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України, спільне з Америкою управління, інвестування в Україну та спрямованість угоди на майбутній розвиток. Саме це ми забезпечили. В угоді немає положень про борг і є зобов’язання інвестувати в Україну — вільну й суверенну», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Україна та США підписалиугоду про створення Інвестиційного фонду відбудови 30 квітня 2025 року.

Ключові гарантії для України

• Відповідність Конституції та курсу на ЄС. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.

• Контроль над ресурсами. Надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.

• Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси.

• Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України.

Як працюватиме фонд

• Майбутня американська військова допомога збільшуватиме капітальний внесок США у фонд, стимулюючи Сполучені Штати продовжувати військову допомогу Україні.

• Україна спрямовує до фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Доходи від уже чинних проєктів або заплановані у бюджеті надходження не входитимуть до фонду.

• Кошти фонду інвестуються виключно в Україну — у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.

• Перші десять років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку. Потім можуть бути розподілені між партнерами.

• Управління фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США, що допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології в українську економіку. Фонд підтримує уряд США через Корпорацію з фінансування міжнародного розвитку (DFC), яка допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній у США та ЄС й інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога.

• Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

Ухвалення закону дасть змогу виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності угодою, і стане важливим кроком для підтримки економіки у воєнний час та в період повоєнної відбудови, повідомляє Мінекономіки.