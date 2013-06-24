Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрощує процедуру призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Раніше рішення про призначення одноразової грошової допомоги приймала міжвідомча комісія, а кошти виплачували органи соціального захисту населення.

Відтепер Мінветеранів прийматиме рішення про призначення одноразової грошової допомоги та проводитиме її виплату шляхом зарахування коштів на банківський рахунок отримувача.

«Такі зміни дуже важливі й потрібні, вони відповідають вимогам сьогодення. Мінветеранів працює над усуненням бюрократичних процедур, осучасненням послуг і сервісів для наших ветеранів та їхніх рідних», — зазначила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Нова процедура дасть змогу прискорити строки проведення виплат. Для призначення ОГД особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України відповідні заяву та документи можуть подати безпосередньо Мінветеранів, зокрема засобами поштового зв’язку або через ЦНАПи незалежно від задекларованого / зареєстрованого місця проживання, повідомляє Мінветеранів.