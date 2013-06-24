У бойовій системі DELTA запустився новий модуль Target Hub для планування й керування вогневою роботою військових підрозділів. Розробка дає змогу просто і зручно створювати та призначати цілі, обмінюватися ними, додавати їх із цифрової мапи тощо. Інтерфейс та функціональність Target Hub розроблено так, щоб спростити координацію вогню в підрозділі, забезпечити ефективну взаємодію між розвідкою, управлінням та іншими напрямами, зменшити ризик помилок і підвищити оперативність ухвалення рішень.«Target Hub має поліпшити взаємодію між сусідніми підрозділами. Модуль показує, які цілі вже опрацьовують, що допомагає уникнути дублювання зусиль та підвищує результативність ударів по противнику. Завдяки йому можна визначити пріоритетність цілей, значно покращити управління та ухвалювати оперативні обґрунтовані рішення на полі бою», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.Модуль став продуктом активної співпраці Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони, Центру масштабування технологічних рішень і 69-го Окремого спеціального центру електронної підтримки, які спільними зусиллями втілили запит користувачів. Експертами й консультантами розробки Target Hub стали бойові підрозділи, зокрема 3 окрема штурмова бригада, 45 окрема артилерійська бригада і тактична група «Авдіївка».

Target Hub вже інтегрований у DELTA разом із цифровою мапою Monitor. Надалі модуль інтегрується з іншими компонентами екосистеми, як-от Mission Control, Vezha та Element. Таке поєднання інструментів забезпечує повну синхронізацію даних та істотно підвищує ефективність виконання бойових завдань на всіх рівнях, повідомляє Міноборо