За сприяння Програми підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) Міністерство фінансів створює нову інформаційно-аналітичну систему бюджетного планування і моніторингу виконання державного бюджету.

«Система надає зручний механізм накопичення, консолідації та узагальнення даних для підготовки документів, що подають головні розпорядники до Міністерства фінансів України. Отримані консолідовані дані ґрунтуються на первинних документах і деталізованих розрахунках, які створили розпорядники нижчого рівня», — зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Грубіян під час Форуму «Digital Power Summit 2024: цифрове лідерство громад».

Заступник міністра нагадав про зручність використання вебпорталу «Бюджет для громадян», офіційного загальнодоступного державного інтернет-ресурсу, призначеного для інформування громадськості про основні цілі, завдання та пріоритетні напрями бюджетної політики України.

Нині найбільше джерело інформаційної взаємодії Міністерства фінансів з місцевими фінансовими органами — інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів LOGICA, зосереджена на створенні нового рівня інформаційної взаємодії для місцевих фінансових органів та інших учасників місцевого бюджетного процесу.

Олександр Грубіян повідомив, що Нацстратегія доходів до 2030 року передбачає законодавче врегулювання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів, після чого вони отримають змогу впливу на процес адміністрування бюджетоутворюючих місцевих податків, який нині повністю перебуває у сфері повноважень податкових органів, повідомляє Міністерство фінансів.