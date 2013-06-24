Україна перебуває у фазі активної трансформації. Відбувається соціальний перехід від пострадянського вдаваного патерналізму до ефективної соціальної політики, зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття Міжнародного саміту міністрів соціальної політики. За його словами, нова соцполітика починається насамперед із соціальної послуги. І в разі потреби доповнюється адресною соціальною виплатою. Це сучасний європейський підхід.

«Війна завжди загострює соціальні питання. Кількість людей, які потребують підтримки, зросла і, на жаль, продовжує зростати. І стара пострадянська модель не може реагувати адекватно. Саме тому ми створюємо принципово нову систему. У її основі принцип формування спроможності замість залежності», — зазначив Прем’єр-міністр.

Зокрема, уряд створює стимули для повернення людей до економічної активності й зосереджується на підтримці тих, хто її насправді потребує.

«Цифровізація, адресність, універсальність, справедливість, безбар’єрність — головні елементи нашої соціальної політики», — наголосив Денис Шмигаль.

Також уряд стимулює ВПО інтегруватися в нові громади та спільноти, знаходити роботу або відкривати власну справу. Встановлює чіткі вимоги до планування міського простору, розвиває протезування, зокрема на основі інноваційних технологій, заохочує бізнес створювати робочі місця.

«Частина наших зусиль — це реформа медико-соціальних експертних комісій. Насамперед враховуватимуть потенціал людини до відновлення, система буде орієнтована на повернення її до звичного життя», — сказав очільник уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, держава робить усе можливе, щоб кожна дитина росла в сім’ї. Над цим працює не лише уряд, а й Координаційний центр із розвитку сімейного виховання та догляду дітей під патронатом першої леді Олени Зеленської.

Допомога ветеранам, як підкреслив Прем’єр-міністр, — ще один ключовий акцент. Держава, за його словами, повинна подбати про них і допомогти в повоєнній інтеграції до цивільного життя.

«У громадах формуємо центри життєстійкості. Це простори дієвої психосоціальної допомоги. Мусимо максимально спростити доступ усім людям до таких послуг», — зауважив Денис Шмигаль. Він наголосив, що один із ключових елементів адресності та справедливості соціальної системи — принцип «гроші ходять за людиною».

Уряд, крім того, цифровізує соціальну сферу, щоб забезпечити її максимальну прозорість, ефективність та справедливість. Частина соціальних послуг доступна в «Дії», і перелік постійно розширюється новими опціями.

Денис Шмигаль зазначив, що ще один ключовий виклик — демографічна ситуація. Уряд формує комплексний кроссекторальний підхід для розв’язання цієї проблеми. Від виплат після народження дитини до створення френдлі-середовища у громадах для дітей і батьків, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.