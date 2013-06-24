Під час візиту в Сирію міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Дамаску переговори з керівництвом сирійської адміністрації — її лідером Ахмадом аш-Шараа, Прем’єр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані. Андрій Сибіга привітав сирійський народ із перемогою революції, зазначивши, що це історичний момент для Сирії, який дає велику надію на відродження після багатьох років страждань.

«Я тут для того, щоб передати сирійському народові особисте послання від Президента України Володимира Зеленського: ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці», — підкреслив він.

Глава МЗС уточнив, що Україна готова відкрити нову сторінку двосторонніх відносин. Ідеться про можливе створення спільних підприємств, налагодження виробництва промислових та продовольчих товарів, обмін технологіями, взаємодію в галузях кібербезпеки та захисту інформації. Хочемо бачити більшу частку сирійських товарів у нашому імпорті.

Міністр повідомив, що Сирія отримає 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми «Зерно з України». Цієї кількості вистачить, щоб забезпечити потреби понад 33 тисяч сирійських сімей або 167 тисяч осіб протягом місяця.

«Це перша партія безоплатної гуманітарної допомоги. Ми готові доставити більше», — наголосив глава МЗС.

Глава МЗС висловив переконання, що зведення нанівець російської присутності в Сирії у стратегічній перспективі сприятиме стабільності не лише Сирійської держави, а й усього Близького Сходу та Африки, навіть якщо цей процес потребуватиме часу, повідомляє МЗС.