Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її повномасштабну агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 1News.co.nz.

«Сьогодні ми запровадили санкції проти 14 осіб і семи організацій у рамках нашої постійної підтримки України. До санкційного списку увійшли військовослужбовці, оборонні компанії та керівники російськіх медіа каналів з поширення дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування. Серед них керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени неонацистських воєнізованих угруповань, пов’язаних з групою найманців «вагнера», - йдеться у заяві глави МЗС Нової ЗеландіїНанаї Махути.

Вона додала, що запроваджуючи нові санкції Нова Зеландія чітко дає зрозуміти, що засуджує тих, хто відіграє роль у сприянні незаконним і невиправданим діям росії в Україні.

«Постійні повідомлення про невибіркові атаки та завдану значну шкоду цивільним об’єктам з боку збройних сил росії в Україні викликають глибоке занепокоєння», - йдеться у заяві.

Список санкцій Нової Зеландії проти рф включає вже понад 1200 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомляє пресслужбаНаціональної ради з питань телебачення і радіомовлення, під санкції у Новій Зеландії потрапили російська інформаційна агенція "інфорос" та кримське видання "newsfront".

Нагадаємо, 11 жовтня уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її вторгнення в Україну, а також спробу анексії декількох українських регіонів.