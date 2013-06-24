Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її повномасштабну агресію проти України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє 1News.co.nz.
«Сьогодні ми запровадили санкції проти 14 осіб і семи організацій у рамках нашої постійної підтримки України. До санкційного списку увійшли військовослужбовці, оборонні компанії та керівники російськіх медіа каналів з поширення дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування. Серед них керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени неонацистських воєнізованих угруповань, пов’язаних з групою найманців «вагнера», - йдеться у заяві глави МЗС Нової ЗеландіїНанаї Махути.
Вона додала, що запроваджуючи нові санкції Нова Зеландія чітко дає зрозуміти, що засуджує тих, хто відіграє роль у сприянні незаконним і невиправданим діям росії в Україні.
«Постійні повідомлення про невибіркові атаки та завдану значну шкоду цивільним об’єктам з боку збройних сил росії в Україні викликають глибоке занепокоєння», - йдеться у заяві.
Список санкцій Нової Зеландії проти рф включає вже понад 1200 фізичних та юридичних осіб.
Як повідомляє пресслужбаНаціональної ради з питань телебачення і радіомовлення, під санкції у Новій Зеландії потрапили російська інформаційна агенція "інфорос" та кримське видання "newsfront".
Нагадаємо, 11 жовтня уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її вторгнення в Україну, а також спробу анексії декількох українських регіонів.