Міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про нові санкції проти іранців, які постачають безпілотники до росії для ударів по Україні, а також про розширення заборони на поїздки для осіб, відповідальних за насильницьку реакцію на протести в Ірані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті урядукраїни.

«Нова Зеландія засуджує всіх фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконне та неспровоковане вторгнення росії в Україну. Постачання та виробництво Іраном безпілотників для росії загрожує суверенітету та територіальній цілісності України. Ці безпілотники націлені на цивільне населення та життєво важливу інфраструктуру, завдаючи страждань і руйнувань українському народу», – сказала Махута.

«Щоб чинити тиск на російську військову машину, ми накладаємо санкції ще на вісьмох іранських фізичних та юридичних осіб. Щодо них діятимуть заморожування активів, заборона на пересування та обмеження комерційної діяльності з будь-ким у Новій Зеландії», – додала глава МЗС Нової Зеландії.

До списку підсанкційних осіб, зокрема, увійшли начальник відділу постачання, досліджень і промислових питань Міністерства оборони Ірану і логістики збройних сил, командувач ВПС Ірану, а також компанії, відповідальні за виробництво безпілотників.

Махута заявила про розширення списку осіб, які потрапили під заборону на в'їзд в Нову Зеландію, до 37.

«Сьогоднішні санкції проти Ірану запроваджено після окремих заходів, яких ми вживаємо у відповідь на порушення прав людини після смерті Махси Аміні», – сказала Махута.

За її словами, особи, які потрапили під обмеження, включають членів іранської судової системи, які здійснюють нагляд за виконанням смертних вироків в Ірані, «поліцію моралі», командування правоохоронних органів і членів Корпусу вартових ісламської революції. Цим особам заборонено в'їзд до Нової Зеландії і навіть проїзд через територію країни.

«Нова Зеландія продовжує закликати Іран негайно припинити порушення прав людини іранців, у тому числі шляхом пом'якшення всіх винесених смертних вироків», – сказала Махута.

Нагадаємо, на початку лютого уряд США оголосив про запровадження санкцій проти керівництва іранської компанії з виробництва бойових безпілотників, а також двох кораблів іранських ВМС.

Про додаткові санкції проти Ірану за постачання безпілотників росії для ударів по Україні на початку лютого оголосив також уряд Австралії.

Іранздійснив постачання значної кількості БПЛА Shahed-136 до росії, які вона використовує для атак на цивільні об’єкти в Україні. москва також прагне отримати від Тегерана балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar, здатні уражати цілі на відстані 300 км та 700 км відповідно.

У грудні 2022 року уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за повномасштабну агресію проти України, які стосуються 23 росіян.