Карантин призупинив роботу Міловської дитячої юнацько-спортивної школи, яка стала справжнім центром дозвілля та улюбленим місцем для занять тих, хто любить футбол, волейбол та настільний теніс.
Тож тренерський колектив прийняв рішення власноруч виконати ремонтні роботи в спортивній залі ДЮСШ.
Як повідомляє Міловська районна державна адміністрація, наразі вже замінена система вентиляції та встановлено електронне спортивне табло. Роботи проведено за кошти районного бюджету. А ще грошей вистачило для придбання нової спортивної форми та інвентарю. До того ж у Міловському районі розпочато будівництво футбольного майданчику зі штучним покриттям на стадіоні «Будівельник».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»