«Цього тижня разом зі Світовим банком ми презентували новий звіт RDNA4. За підсумками бачимо, що найбільше постраждав житловий сектор — 33% загального збитку. Тому саме житлові програми залишаються нашим великим пріоритетом. Зокрема йдеться про компенсації.

За перший місяць роботи компенсацій для ВПО 700 родин вже придбали нове житло. Це виплати на понад 1 мільярд гривень. Ще 2500 сім’ям погоджені оплати за сертифікатами — вони шукають житло, яке збираються придбати. Тож уже можемо казати, що за місяць роботи компенсацій понад 3 тисячі родин отримали нове житло. Програма тільки набирає обертів, тому очікуємо на ще вищі показники», —– розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Люди найбільше купують домівки на Київщині, Харківщині, Чернігівщині та Миколаївщині. Загалом очікується, що завдяки 15 мільярдам гривень, які уряд перерозподілив на програму компенсації коштів за знищене житло для ВПО, буде змога допомогти 10 тисячам сімей отримати нове житло.

Нагадаємо, скористатися новими компенсаціями можуть українці зі статусом ВПО, які втратили єдину нерухомість. Послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.

Окремо міністр розповів, що, згідно з підсумками RDNA4, потреби відновлення України протягом наступних десяти років оцінюють у 524 мільярди доларів. Найбільш постраждалі сектори: житло — 33% загального збитку, транспорт — 21%, енергетика та видобувна промисловість — 12%, торгівля та промисловість — 10%. 72% загальних збитків припадають на Донецьку, Харківську, Луганську, Запорізьку, Херсонську та Київську області.

Міністр наголосив: попри те що збитки від російської агресії порівняно з попередніми схожими звітами значно зросли, міністерство продовжує роботу і вже має приклади успішно реалізованих проєктів. Пріоритетами відновлення на 2025 рік визначено житло, енергетику та критичну інфраструктуру.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій