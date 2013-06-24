В державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі оголосили нові аукціони з великої приватизації – Фонд держмайна виставив на продаж АТ “Сумихімпром” та АТ “Будiвельна компанiя “Укрбуд”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Аукціон з приватизації Сумихімпром відбудеться 11 червня 2025 року.

Торги з продажу Укрбуду заплановані на 18 червня 2025 року.

Вартість АТ “Сумихімпром” на торгах стартує з майже 1,2 млрд грн. Підприємство розміщене у Сумах, основним видом діяльності є виробництво добрив та азотних сполук. Станом на кінець 2024 року компанія має заборгованості на суму понад 3,4 млрд грн.

Початкова вартість АТ “Будiвельна компанiя “Укрбуд” — понад 262,6 млн грн. Компанія розташована у столиці та займається будівництвом житлових і нежитлових об’єктів. На кінець 2024 року компанія мала заборгованості на суму майже 8,5 млн грн.

Умовами продажу обох підприємств є погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом, що були на момент покупки. Також покупець зобов’язаний погасити борги перед кредиторами, за винятком боргів перед підсанкційними особами та кредиторами з росії та білорусі.

Крім того, новий власник має зберегти основні види діяльності підприємств, не звільняти працівників протягом пів року та спрямувати до держбюджету дивіденди за результатами діяльності товариств з 2024 року до їхнього продажу.

Новий власник Сумихімпром також має сплатити заборгованість перед Пенсійним фондом та інвестувати у модернізацію підприємства не менше 150 млн грн.

Взяти участь у торгах з великої приватизації може кожен охочий, крім учасників, які за законодавством не можуть бути визначені переможцем аукціону. Аби позмагатися за актив потрібно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків Прозорро.Продажі та зробити цінову пропозицію.

Нагадаємо, перші електронні торги з великої приватизації відбулися у вересні 2024 року. Відтоді відбулося три успішні аукціони на суму понад 8,3 млрд грн.