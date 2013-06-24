Уряд розширює програму єРобота та запускає нові грантові програми для ветеранів. Відтепер учасники та учасниці бойових дій, а також їхні дружини або чоловіки можуть подати заяву та отримати фінансування від держави на старт чи розвиток власної справи. Так, вони зможуть запустити або масштабувати свій бізнес, створити нові робочі місця для населення, інтегруватися в мирне життя й отримувати прибуток. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

За грантові кошти можна оплатити оренду, придбати сировину, обладнання, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення або замовити рекламу.

Учасники бойових дій або їхні партнери можуть подати заяву про отримання одного з грантів:

250 тис. грн — подати заяву можуть лише ветерани

500 тис. грн — податися може чоловік або дружина учасника чи учасниці бойових дій

1 млн грн — подати заяву може ветеран, який є фізичною особою-підприємцем (ФОП) не менше ніж 3 роки

При отриманні грантів на суму 500 тис. грн та 1 млн грн програма єРобота покриває 70% від вартості проєкту, а решту 30% — сам отримувач. Також обов’язковою умовою є створення від 1 до 4 робочих робочих місць залежно від типу гранту. Державна служба зайнятості також допоможе з підбором та підготовкою кадрів, насамперед серед зареєстрованих безробітних.

Рішення про надання гранту ухвалює Державний центр зайнятості після отриманої інформації від банку, перевірки репутації та відомостей у заяві, а також результатів співбесіди з отримувачем, проведеної регіональним центром зайнятості.

Також одержувачі грантів також зможуть пройти безоплатне навчання для підприємців та отримати консультації в регіональних центрах зайнятості.

Подати заяву на участь у програмі єРобота можна на порталі Дія. Для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план.

Програма єРобота — це можливість отримати грант від держави на реалізацію власної ідеї чи масштабування наявної справи. За весь час українці на порталі Дія подали майже 23 тисячі заяв на отримання грантів.

Нагадаємо: минулого літа Уряд запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу єРобота. Це можливість отримати до 8 млн грн на запуск чи розвиток власної справи. єРобота дозволяє податися на гранти за чотирма напрямами: «Своя справа», «Новий рівень», «Свій сад» та «Своя теплиця». У розробці ще дві програми: «IT-стартап» та «Старт в IT».

Проєкт запущено з ініціативи Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Міністерства економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державною службою зайнятості України та Ощадбанком за підтримки «Проєкту підтримки Дія», що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.