У Києві відбувся перший міжнародний саміт Defense Tech Valley. Захід зібрав понад 1300 учасників, серед яких більш як 100 інвесторів з усього світу, 650 українських та міжнародних розробників з понад 250 команд. Саміт дав унікальну нагоду представникам державних відомств, Сил безпеки та оборони, а також бізнесу об’єднати зусилля задля розвитку високотехнологічних рішень, що здатні зміцнити обороноздатність України.

Перший день заходу розпочався з пітчинг-сесії, де 28 команд презентували інноваційні рішення в галузі оборонних технологій: від БпЛА та AI-донаведення до роботизованих комплексів та систем виявлення артилерії. А в межах воркшопів учасники обговорювали виклики запуску та масштабування defense tech бізнесу, зокрема правові й фінансові аспекти, а також стратегії розвитку для українських інноваторів.

Другий день було присвячено конференції, яка висвітлила головні питання розвитку української defense tech індустрії в умовах війни та потенціал залучення інвестицій для оборонних інновацій. Закордонні інвестори поділилися власним досвідом роботи з українським defense tech ринком, а також порадами для українських виробників та урядовців щодо можливостей стимулювання інвестиційної привабливості оборонних інновацій. Зокрема, під час інвестиційних панелей порушили такі теми, як погляд інвесторів на українські оборонні технології та світові тенденції інвестування в них.

Упродовж двох днів усі зареєстровані українські команди розробників мали змогу презентувати свої розробки для потенційних інвесторів та інших учасників заходу.

«На платформі Brave1 щомісяця реєструють понад 200 технологічних розробок, і кожна з них потребує фінансування. За півтора року роботи Brave1 видав грантів на більш як 8 мільйонів доларів і активно займався matchmaking виробників та інвесторів. Очевидно, що цього недостатньо — для масштабування та якісного r&d потрібно залучати міжнародні фонди. Саме для цього ми зібрали в Києві більш як 650 розробників та понад 100 інвесторів. Маємо зробити все можливе, щоб не пропустити наступний геймченджер війни, впевнений: це буде українська розробка», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Особливий акцент саміту було зроблено на БпЛА, наземних роботизованих комплексах та радіоелектронній боротьбі. Представники Міністерства цифрової трансформації та Міністерства стратегічних галузей промисловості акцентували на важливості державної підтримки оборонних інновацій.

До учасників саміту звернувся Андрій Лебеденко, заступник Головнокомандувача ЗСУ. Він розповів, які технологічні тренди визначають сучасне поле бою. Українські виробники розповіли про трансформацію від інженерних команд до повноцінних бізнесів, яку забезпечують інвестиції та бізнес-менторство. Також було представлено перше комплексне дослідження галузі виробництва дронів в Україні, яке провела Київська школа економіки спільно з Brave1.

У межах заходу кластер Brave1 підписав меморандум про співпрацю з CenSec (Центром оборони, космосу та безпеки Данії), що відкриває нові можливості для співпраці в галузі оборонних технологій.

«Інвестиції — один із ключових чинників для посилення спроможностей українських виробників, отже для забезпечення наших військових сучасними ефективними технологіями. Завдяки саміту ми змогли акумулювати міжнародну підтримку і вкотре продемонструвати інвестиційну привабливість української defense tech індустрії. Упевнена, що незабаром дізнаємося про інвестиційні угоди між виробниками й інвесторами, які познайомилися саме на Defense Tech Valley. Ми не зупиняємось і вже плануємо наступний саміт, який закріпить успіхи першого і відкриє нові інвестиційні горизонти для українських розробників», — зазначила Наталія Кушнерська, керівниця кластера Brave1.

Саміт Defense Tech Valley заклав міцний фундамент для подальшого зростання індустрії оборонних технологій України. Розробники та інвестори активно обговорюють інвестиційні угоди на мільйони доларів, що сприятимуть стратегічним партнерствам і розвитку сектору.

Джерело:

Міністерство цифрової трансформації