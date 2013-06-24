Одна зі складових політики «Зроблено в Україні» — залучення інвестицій у реальний сектор. Це, зокрема, програма компенсацій для проєктів зі значними інвестиціями, компенсації за облаштування індустріальних парків. Важливий чинник для потенційних інвесторів — страхування від воєнних ризиків. За пів року від започаткування політики за кожним із цих напрямів є напрацювання.

Перший проєкт, який пройшов оцінку Мінекономіки та отримав оцінку про доцільність реалізації, очікує на підписання інвестиційного договору. Розпорядження про підписання спеціального інвестиційного договору нині на погодженні дотичних міністерств і відомств.

Ще три інвестиційні проєкти подано на оцінку Мінекономіки. Два інші проєкти пройшли другий етап оцінки. Ще п’ять — готують пакети документів, щоб податися на розгляд в Мінекономіки.

«За ці пів року ми запровадили нові механізми підтримки для інвесторів, зокрема компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, компенсацію вартості інженерно-транспортної інфраструктури, збудованої інвесторами, звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва. Крім того, надали інвесторам змогу розпочати реалізацію проєктів зі значними інвестиціями за 18 місяців до подачі заявки на державну підтримку, щоб якомога більше заявників могли претендувати на неї. І вже зараз бачимо активну зацікавленість ринку, кількість поданих заявок добре це відображає», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Механізмом передбачено можливість компенсації до 30% капітальних інвестицій, які витрачає інвестор на реалізацію цього проєкту.

Також уряд розширив сфери реалізації проєктів на такі галузі: електронні комунікації, виробництво біоетанолу, біогазу та біометану. Істотною зміною стало зменшення мінімальної вимоги щодо обсягу інвестицій з 20 мільйонів євро до 12 мільйонів євро.

У державному бюджеті на 2024 рік на цю програму передбачено 3 мільярди гривень. Інвестори можуть отримати компенсацію до 30% вартості проєкту.

Уже доступна можливість для індустріальних парків подаватися на компенсації. Міністерство економіки та АТ «Укрексімбанк» підписали договір про співпрацю, що дає змогу ініціаторам створення індустріальних парків отримувати державне стимулювання за двома напрямами, повідомляє Мінекономіки.