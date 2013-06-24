«Розвиток бізнесу — основний драйвер економічного відновлення України». Таку назву мав круглий стіл, присвячений інструментам фінансування для розвитку українського бізнесу, який організували Міністерство економіки та Київська школа економіки. На заході заступник міністра Володимир Кузьо розповів про нові можливості залучення інвестицій в межах Ukraine Investment Framework, що створено у програмі Ukraine Facility.

Захід відбувся за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS».Учасниками були представники Європейського Союзу, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і польського Банку крайового господарства (BGK). Представники бізнесу долучилися до дискусії у форматі питань-відповідей, отримавши нагоду напряму обговорити із представниками уряду та МФО наявні перепони та пріоритети для залучення фінансування, а також запропонувати шляхи поліпшення доступних інструментів та їх розширення.

Друга складова Ukraine Facility — Ukraine Investment Framework (UIF) — має на меті мобілізувати інвестиції для відновлення та розвитку України. Пропонуючи різноманітні інструменти розподілу ризиків, змішане фінансування і гранти, UIF має сприяти залученню фінансування для зростання економіки.

«Ukraine Investment Framework обсягом 9,3 мільярда євро дасть змогу активізувати роботу міжнародних фінансових організацій в Україні, відкривши бізнесу доступ до додаткового фінансування. Для цього в межах програми створюють механізм Української гарантії обсягом 7,8 мільярда євро, який забезпечить покриття ризиків, пов’язаних з роботою у країні у стані війни. Це дасть змогу МФО розширити вже наявні програми фінансування для українського бізнесу і запровадити нові інструменти, що зробить залучення капіталу доступнішим для підприємців. Інші 1,5 мільярда євро від ЄС також буде спрямовано на змішане фінансування для бізнесу і технічну допомогу», — зазначивВолодимир Кузьо.

У рамках UIF Європейський Союз надаватиме фінансування міжнародним фінансовим організаціям, які розширять власні програми та створюватимуть нові інструменти для України, а також надаватимуть підтримку українським банкам-партнерам. Очікують, додав Володимир Кузьо, що на першому етапі реалізації UIF буде розширено програми МФО, які працюють в Україні, а також залучено українські банки-партнери.

У межах UIF операції для приватного сектору ініціюватимуть МФО на основі попиту приватних компаній. А державні проєкти ініціюватиме уряд в межах управління публічними інвестиціями та єдиного переліку проєктів.

Остаточно умови та програми для першого етапу UIF буде затверджено на Ukraine Recovery Conference 2024, яка відбудеться у Берліні 11—12 червня, повідомляє Мінекономіки.