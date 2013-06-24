Переваги для обох країн від оновленої Угоди про вільну торгівлю обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр з питань розвитку експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нг

Угода між Україною та Канадою набирає чинності вже з 1 липня. Її доповнено новими та оновленими главами, зокрема щодо інвестицій, транскордонної торгівлі послугами, фінансових послуг, цифрової торгівлі тощо.

«Цей документ також може бути корисним для канадських компаній у відновленні української інфраструктури», — додав Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна зацікавлена в залученні більшої кількості канадського бізнесу в ключові сектори, які будуть пріоритетними для інвестицій: нафто- й газовидобуток, поновлювана енергетика, малі модульні реактори, зелена металургія, логістика і транспорт, ІТ та цифровізація, сільськогосподарське виробництво тощо.

Очільник українського уряду висловив вдячність народу Канади за потужну солідарність й окремо канадському урядові за лідерські позиції в багатьох напрямах підтримки України, повідомляє Департамент комунікацій секретаріату КМУ.