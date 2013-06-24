Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на полях Green Week 2024 розповів про те як торік під час проведення “зеленого тижня” росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Тоді Україна стала центром найбільшої техногенної катастрофи минулих десятиліть на європейському континенті. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Символічно, що Green Week 2024 – про воду. Щороку ця головна подія ЄС до Всесвітнього дня захисту довкілля об’єднує політиків, громадськість, бізнес з усього континенту задля збереження довкілля.

«Третій рік поспіль на EU Green Week ми актуалізуємо збитки довкіллю внаслідок бойових дій. За рівнем дефіциту води Україна посідає 85 місце з-поміж 164 країн світу. Бойові дії ще більше ускладнюють ситуацію. Росіяни обстрілюють гідроелектростанції, критичну інфраструктуру, об’єкти системи водопостачання. Шкода водним ресурсам сьогодні – майже 2 млрд євро, від руйнування греблі Каховської ГЕС – понад 3,5 млрд євро. А довкіллєві збитки в цілому за понад два роки війни еквівалентні 20 річним бюджетам ООН», – повідомив Руслан Стрілець.

Очільник Міндовкілля наголосив, що це перший EU Green Week для України у статусі кандидата до ЄС. Попри війну ми вже сьогодні думаємо, як досягти доброго стану вод. Водна директива ЄС – одна з найдорожчих для виконання. На наші водні цілі протягом наступних кількох років потрібні інвестиції у 8,2 млрд євро. Це справжній виклик для України в часи війни. Однак наші амбіції щодо досягнення “доброго” стану вод – незмінні, незалежно від амбіцій російських терористів.

«Україна сьогодні – голос захисту довкілля від бойових дій. Все більше і більше країн світу доєднуються до Формули миру Володимира Зеленського та її Пункту 8 про екологічну безпеку. Готуємося разом з партнерами до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії», – зазначив Руслан Стрілець.

Він подякував усім партнерам, які сьогодні допомагають Україні протистояти ворогу і закликав об’єднатися для досягнення миру на континенті. Зусилля більшості – це найкраща гарантія досягнення спільної мети.