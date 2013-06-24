Днями розпочато практичне втілення проєкту «HOME: Компенсація за знищене житло» за підтримки Банку розвитку Ради Європи. Кредитну угоду на 100 мільйонів євро було підписано між Україною та Банком розвитку Ради Європи (CEB) під час Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) в червні цього року.

У межах проєкту «HOME: Компенсація за знищене житло» власники житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло, зможуть придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. Реалізація проєкту має відбутися двома етапами (траншами) до кінця цього року.

«За два місяці плідної співпраці команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерства фінансів з представниками CEB здійснили невідкладні заходи для реалізації проєкту та відкриття нової бюджетної програми. Співпраця із СЕВ надає змогу придбати нову оселю з використанням житлового сертифіката насамперед учасникам бойових дій, захисникам, які повертаються та потребують відновлення, особам з інвалідністю та багатодітним сім`ям.

Ми плануємо продовжити співпрацю із СЕВ для підтримки постраждалих», — зазначила заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

На сьогодні до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено понад 372 тисячі об’єктів нерухомості. Тому держава продовжує працювати для підтримки людей, постраждалих внаслідок збройної агресії росії проти України. У межах запровадженої торік у травні державної програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло, також відомої як «єВідновлення», майже 3 тисячі родин, житло яких було зруйновано, вже стали власниками нових осель. А понад 62 тисячі змогли відновити домівки, повідомляє Мінінфраструктури.