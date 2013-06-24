Міністерство соціальної політики приєдналося до Європейської соціальної мережі — організації, що реалізує програми для поліпшення життя осіб з інвалідністю, дітей та молоді. До її складу входять державні соціальні служби, НГО та місцеві органи самоврядування з понад 30 країн, зокрема країн ЄС, Великої Британії, Ісландії, Швейцарії, Косова, Молдови, Азербайджану та Ізраїлю. Ця співпраця відкриє доступ до практик та інновацій європейських країн, що дасть змогу підвищити ефективність і якість надання соціальних послуг в Україні, а також швидше імплементувати реформи в соціальній сфері.

«Ми стаємо частиною масштабної європейської мережі, де інновації, обмін досвідом і колективні рішення допомагають підвищувати життя мільйонів громадян. У тісній співпраці з іншими учасниками ESN зможемо активніше реформувати українську соціальну систему відповідно до європейських стандартів. Завдяки унікальному досвіду з цифровізації соціальних послуг Україна може зробити значний внесок у розвиток європейської соціальної політики та впровадження сучасних технологій», — зазначив CDTO Мінсоцполітики Костянтин Кошеленко.

За словами генерального директора ESN Альфонсо Монтеро, Європа вітає Україну як повноправного учасника мережі та висловлює сподівання на плідну співпрацю. Це важливий крок для інтеграції України в європейську соціальну спільноту, повідомляє Мінсоцполітики.