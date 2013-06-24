Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн в Україні: Греції — Пантеліса Александроса Дімітракопулоса, Албанії — Ернала Філо, Японії — Масаші Нака∂оме та Єгипту — Бараката Алі Еллейті.

Глава держави привітав їх із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на посилення співпраці між країнами. Під час зустрічі з Послом Греції Володимир Зеленський відзначив високий рівень двосторонніх відносин і подякував за оборонну підтримку. У розмові з Послом Албанії глава держави відзначив відкриття албанського посольства в Україні, що стало свідченням динамічного розвитку двосторонніх відносин. Окремо він наголосив на тому, що важливо якомога швидше підписати двосторонню безпекову угоду. Під час зустрічі з Послом Японії Президент відзначив підтримку України від його країни й розвиток нинішньої двосторонньої співпраці, висловив готовність до подальшої активізації діалогу на всіх рівнях, а також обговорив актуальні безпекові виклики для України. У розмові з Послом Єгипту Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в активізації двостороннього діалогу, швидкому відновленні торговельно-економічної співпраці, а також реалізації конкретних проєктів у галузі продовольчої безпеки, повідомляє Офіс Президента.