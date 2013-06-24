Міністр освіти і науки Оксен Лісовий відвідав Херсонську область. Він зокрема оглянув заклади освіти різних рівнів, ознайомився з їхньою роботою в умовах воєнного стану та обговорив із представниками ОВА й освітянами нагальні питання освітньої галузі регіону. Також він оглянув захисні споруди в закладах освіти, оскільки створення безпекових умов і повернення учнів до очного навчання — один із пріоритетів МОН. Загалом в області торік облаштували укриття в 49 закладах освіти. Цього року розпочато будівництво трьох нових укриттів і ремонт одного за кошти державної субвенції.

Міністр відвідав заклади дошкільної та загальної середньої освіти Херсона, серед яких — спеціалізована школа з поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови, а також навчально-виховний комплекс. У кожному закладі Оксен Лісовий ознайомився з організацією освітнього процесу, станом матеріально-технічної бази та безпековими заходами.

Також міністр відвідав державний університет і фаховий коледж. З колективами закладів обговорювали питання організації освітнього процесу, наукової діяльності та співпраці з роботодавцями.

Завершальним етапом візиту стало спілкування з керівництвом територіальних громад та освітянами Херсонської області. Спільно з представниками громад обговорили ключові напрями роботи МОН, зокрема реалізацію комплексної політики «Школа офлайн», спрямованої на відновлення очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація; будівництво та ремонт укриттів у школах: 2024 року для Херсонської області надано 200 млн грн субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти; модернізацію харчоблоків та шкільних їдалень та інші, повідомляє Міністерство освіти.