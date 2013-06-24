У застосунку «Дія» можна придбати нові військові облігації «Бахчисарай» та «Макіївка». Відтепер вони доступні, щоб кожен міг допомогти Силам оборони швидше визволяти тимчасово окуповані території України.

Військові облігації — нагода інвестувати в перемогу та отримати гарантований прибуток. Адже після закінчення терміну цінних паперів вартість вкладу повертається з відсотками. У Мінцифри закликають вкладати кошти в такі цінні папери: «Бахчисарай»— ставка від 17%, дата виплати — 28.01.2026; «Макіївка» — ставка від 16%, дата виплати — 12.03.2025.

Кожна облігація — це зброя, боєприпаси, техніка, їжа й медикаменти для наших військових. А ще підтримка економіки країни — заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати.Придбати облігації можна за кілька кліків. Після вибору та оплати вони з’являються в застосунку протягом трьох днів. Послугу реалізувало Мінцифри спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації