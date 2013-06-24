Минулої п’ятниці в Києві відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та депутатів підкомітету з питань безпеки та оборони Комітету у закордонних справах Європейського парламенту на чолі з Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

На зустрічі також були присутні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Сторони зосередилися на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, на безпековій ситуації в Україні з урахуванням нових викликів.

«Ми потребуємо ефективних інструментів, щоб стримувати російську агресію. Закликаємо наших міжнародних партнерів зняти будь-які обмеження на використання західної зброї», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр подякував ЄС за надання перших 1,4 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів на забезпечення оборонних потреб.

«Важливо, що 400 млн євро підуть на підтримку української оборонної промисловості. Розраховуємо, що обсяг прямих закупівель в українських виробників надалі зростатиме», — сказав глава уряду.

За словами Прем’єр-міністра, Україна вже інвестувала в розвиток своєї промисловості 4 млрд доларів, а наступного року планують збільшити фінансування. Тому наша держава потребує додаткових інвестицій в ОПК.

«Наш пріоритет — виробництво вітчизняних безпілотників і далекобійної зброї», — наголосив Денис Шмигаль.

Учасники зустрічі обговорили план перемоги Президента, а також ефективне функціонування Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру та європейський план з постачання 1 млн артилерійських боєприпасів.

Прем’єр подякував депутатам за підтримку важливих ініціатив Європарламенту, що посилюють та зміцнюють Україну, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.