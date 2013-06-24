Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським. Ключовими темами зустрічі стали співпраця для посилення стійкості української енергосистеми, координація взаємодії з міжнародними партнерами, закупівля обладнання через Фонд підтримки енергетики України та подальша інтеграція українського та європейського електроенергетичних ринків. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Очільник Міненерго наголосив, що ситуація в українській енергосистемі досить складна, ворог продовжує атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема генерації та передачі електричної енергії.

«Для нарощування потужностей до наступної зими ми ведемо активну роботу з міжнародними партнерами, бізнесом і місцевою владою для встановлення розподіленої генерації на місцях. По всій території країни визначено локації, де можуть бути встановлені газові турбіни та газопоршневі установки, які дозволять забезпечити критичні потреби в електропостачанні у холодний період», - зазначив Міністр.

Сторони обговорили можливість закупівель відповідного устаткування за кошти Фонду підтримки енергетики України, який створений навесні 2022 року за ініціативою Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Наразі загальна сума внесків донорів до Фонду (перерахованих та анонсованих) складає понад 545 мільйонів євро.

За словами Артура Лорковського, за результатами проведеної у Берліні Конференції з відновлення України наразі до Фонду очікуються нові надходження від донорів.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанням логістики постачання в Україну енергетичного обладнання від країн-партнерів, а також захисту енергетичних об'єктів.

Крім цього, сторони обговорили питання подальшої інтеграції українського електроенергетичного ринку до європейського та законопроєкти, важливі для її реалізації.