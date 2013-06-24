У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом.

Глава Української держави відзначив символічність цієї зустрічі у Франції в межах відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

«Ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку і на те, що ви будете стояти з нами пліч-о-пліч. Це так необхідно для відчуття наших людей, що ми не самі, що ми з вами — нашим стратегічним партнером», — сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили оборонні спроможності нашої країни. Президент України наголосив на важливості посилення захисту Харківщини та пришвидшенні поставок у межах нових пакетів військової допомоги від США.

Глава держави докладно розповів про ситуацію на полі бою. Він зазначив, що для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати удари по військових цілях на території росії.

Президент висловив вдячність Джозефові Байдену за лідерську підтримку української формули миру від Сполучених Штатів Америки, а також відзначив важливість участі США у Глобальному саміті миру на рівні віцепрезидента.

Лідери обговорили процес підготовки до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Президент США запевнив у подальшій підтримці України, а також наголосив, що із часу ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішення вже оголошено про шість пакетів фінансування разом з новим.

«Я підписав додатковий пакет на 225 мільйонів доларів, який зокрема допоможе вам відновити електромережу. Продовжую говорити, що Сполучені Штати Америки стоять поряд з вами. Ви твердиня проти агресії. Ми зобов’язані бути поряд. Тому очікую на детальне обговорення, що робити далі», — сказав Президент США.

У четвер Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії. Вона відбулася на території меморіалу Omaha Beach у французькому місті Сен-Лоран-сюр-Мер. Присутні переглянули документальний фільм про висадку військ союзників, а також історичну реконструкцію цієї події. У небі на честь 80-річчя висадки пролетіли військові літаки.

Виступаючи наступного дня перед Національними зборами Франції, Президент України зокрема сказав: «Упевнений, що настане день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі самі літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії. Французьку бойову авіацію —блискучі винищувачі, які під управлінням українських пілотів доведуть, що Європа міцніша. Міцніша, ніж зло, яке посміло Європі загрожувати. Зараз, як і 80 років тому, можемо це довести — могутність нашої єдності, могутність союзництва, могутність наших спільних ідеалів».

У Парижі Президент України провів також зустріч із головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве й очільниками комітетів.

Глава держави подякував за підтримку України від французького парламенту та всієї Франції, а також відзначив важливість двосторонньої безпекової угоди, яку країни підписали в лютому. Президент наголосив на важливості реалізації ініціативи Франції щодо запровадження нового режиму санкцій ЄС для боротьби з російською дезінформацією та дестабілізацією Європи.

Під час зустрічі йшлося про підготовку до Глобального саміту миру. Увагу приділили євроінтеграційним пріоритетам України, зокрема очікуваному ухваленню переговорних рамок для фактичного початку переговорів про вступ нашої держави в ЄС.

Джерело: Офіс Президента